Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд в Харькове отправил председателя лесхоза Сысу под домашний арест

Председатель Гутянского лесхоза Виктор Сыса, задержанный в Харьковской области по подозрению в попытке дать взятку детективу НАБУ, должен находится под ночным домашним арестом.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично
Фото: pixabay.com

17 января Московский райсуд Харкова отправил под ночной домашний арест председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу, которого осенью 2019 года задержали в Харьковской области за попытку подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом информирует прокуратура Харьковской области.

"Московский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору ГП "Гутянское лесное хозяйство", – сказано в сообщении.

Время, когда Сысе запрещено покидать жилье, прокуратура не указала.

АТН отмечает, что прокуратура просила для Сысы круглосуточный домашний арест на два месяца.

Защита подозреваемого выступила против подобной меры пресечения, подчеркнув, что Сыса имеет ряд хронических заболеваний и находится под контролем врачей, а также находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

30 октября 2019 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

31 октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Сысу задержали. "Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера предлагал детективу НАБУ $100 тыс. Почему-то принес $110 тыс. Даже не знаем почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да я перепутал пакеты..." – рассказал Сытник.

2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в 5 млн грн.

Сыса внес залог и вышел из изолятора. Его обязали носить электронный браслет.

Теги: Харьков, взятка, домашний арест, лесное хозяйство, суд, Виктор Сыса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео
  What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео
52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair
52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair
Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого
Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого
Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин
Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS