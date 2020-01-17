Суд в Харькове отправил председателя лесхоза Сысу под домашний арест

Председатель Гутянского лесхоза Виктор Сыса, задержанный в Харьковской области по подозрению в попытке дать взятку детективу НАБУ, должен находится под ночным домашним арестом.

17 января Московский райсуд Харкова отправил под ночной домашний арест председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу, которого осенью 2019 года задержали в Харьковской области за попытку подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом информирует прокуратура Харьковской области.

"Московский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору ГП "Гутянское лесное хозяйство", – сказано в сообщении.

Время, когда Сысе запрещено покидать жилье, прокуратура не указала.

АТН отмечает, что прокуратура просила для Сысы круглосуточный домашний арест на два месяца.

Защита подозреваемого выступила против подобной меры пресечения, подчеркнув, что Сыса имеет ряд хронических заболеваний и находится под контролем врачей, а также находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

30 октября 2019 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

31 октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Сысу задержали. "Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера предлагал детективу НАБУ $100 тыс. Почему-то принес $110 тыс. Даже не знаем почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да я перепутал пакеты..." – рассказал Сытник.

2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в 5 млн грн.

Сыса внес залог и вышел из изолятора. Его обязали носить электронный браслет.