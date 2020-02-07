Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Проект "Большое строительство" стартует с 1 марта – Гончарук

В каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Отдельно будет согласован список дорог для ремонта и строительства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук: Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране
Гончарук: Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране
Фото: kmu.gov.ua

С 1 марта 2020 года в Украине стартует программа "Большое строительство". Об этом 7 февраля на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций сказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет пресс-служба правительства.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА – это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", – сказал премьер.

По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года. Список должны согласовать до 14 февраля.

Отдельно руководители областей должны согласовать с "Укравтодором" список дорог, которые планируют построить или реконструировать. Преимущество отдается дорогам к опорным школам и больницам. В КМУ сообщили, что шесть областей уже утвердили перечень дорог, а еще 13 находятся в процессе утверждения. Еще шесть областей не подали в "Укравтодор" ни одного документа.

Планы реконструкции и строительства главы ОГА должны будут презентовать в Киеве на следующей неделе.

22 января Гончарук анонсировал строительство 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. км дорог.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд грн – бюджетных средств и 20,5 млрд грн – от международных организаций, заявлял премьер.

Теги: Кабинет Министров, школы, дороги, больницы, инфраструктура, детские сады, Алексей Гончарук, Министерство развития общин и территорий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS