Проект "Большое строительство" стартует с 1 марта – Гончарук

В каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Отдельно будет согласован список дорог для ремонта и строительства.

Гончарук: Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране Фото: kmu.gov.ua

С 1 марта 2020 года в Украине стартует программа "Большое строительство". Об этом 7 февраля на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций сказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет пресс-служба правительства.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА – это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", – сказал премьер.

По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года. Список должны согласовать до 14 февраля.

Отдельно руководители областей должны согласовать с "Укравтодором" список дорог, которые планируют построить или реконструировать. Преимущество отдается дорогам к опорным школам и больницам. В КМУ сообщили, что шесть областей уже утвердили перечень дорог, а еще 13 находятся в процессе утверждения. Еще шесть областей не подали в "Укравтодор" ни одного документа.

Планы реконструкции и строительства главы ОГА должны будут презентовать в Киеве на следующей неделе.

22 января Гончарук анонсировал строительство 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. км дорог.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд грн – бюджетных средств и 20,5 млрд грн – от международных организаций, заявлял премьер.