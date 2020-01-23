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Правительство Украины анонсировало строительство по 100 школ, садов и стадионов

Строительство школ, садов и стадионов в Украине позволит создать тысячи рабочих мест по всей стране, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: С 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры
Гончарук: С 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры
Фото: ЕРА

С 1 марта в Украине начнется строительство 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, заявил на селектором совещании 22 января украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Уже с 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры. Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест по всей стране", – сказал премьер.

Он поручил председателям областных государственных администраций и Киевской городской государственной администрации сформировать перечень из первых пяти школ, садов и стадионов, а также включить в расходную часть бюджетов на 2020 год необходимые средства.

До 14 февраля местные власти должны представить информацию в Кабинет Министров Украины.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной в августе 2019 года бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, стадион, строительство, школы, дороги, детские сады, Алексей Гончарук
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