Гончарук заявил, что ожидает старта новой программы сотрудничества Украины с МВФ в ближайшие месяцы

Украина и Международный валютный фонд договорились в 2019 году о новой программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает на ее запуск в течение нескольких месяцев.

Старт новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ожидается в ближайшие месяцы, заявил 23 января в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы программа с МВФ будет начата", – сказал Гончарук.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.