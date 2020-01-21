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Гончарук инициировал пересмотр зарплат государственных топ-менеджеров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать концепцию оплаты труда членов правительства и топ-менеджмента госкомпаний после зарплатного скандала. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что оплата труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных предприятий должна быть конкурентной и справедливой.

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Зеленский поручил Гончаруку (на фото) разработать концепцию оплаты труда топ-чиновников 17 января
Зеленский поручил Гончаруку (на фото) разработать концепцию оплаты труда топ-чиновников 17 января
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 21 января поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотреть размер зарплат топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных предприятий. 

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/178332990213287

17 января президент Украины Владимир Зеленский поручил Гончаруку разработать концепцию оплаты труда членов правительства и топ-менеджмента госкомпаний.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом". В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Гончарук 14 января заявил, что члены его Кабмина живут на зарплату, а не на откаты и доходы от теневых схем, как было раньше. Работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты", подчеркнул он.

15 января Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников: оклад министра теперь не должен превышать 33,6 тыс. грн.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 15 января сказал, что информация о зарплатах министров будет публиковаться на сайте правительства. Согласно данным, которые обнародовали 18 января, средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн.

Теги: зарплата, правительство, Алексей Гончарук, Минэкономики
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