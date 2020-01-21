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Наташа Влащенко
Наташа Влащенко

Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK. 


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Министры пишут, что не могут на 36 тыс. грн содержать ребенка. А почему главврач или директор школы могут на 15 тыс.?

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Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тыс. грн содержать ребенка (а не, скажем, "наша квалификация стоит больше, ибо мы для страны сделали раз-два-три"), хочется задать два вопроса:

1. А почему главврач может на 15 тыс.? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?

2. Вы, когда соглашались на позицию министра или зама, не знали, какие там зарплаты?

Ну и, конечно, мой фаворит Мустафа, который поставил вопрос очень конкретно: или зарплата, или участие в схемах. Мустафа считает, что мы не догадываемся: воруют не те, у кого мало денег, а те, кому всегда мало.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, зарплата, Наташа Влащенко
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