Министры пишут, что не могут на 36 тыс. грн содержать ребенка. А почему главврач или директор школы могут на 15 тыс.?

Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тыс. грн содержать ребенка (а не, скажем, "наша квалификация стоит больше, ибо мы для страны сделали раз-два-три"), хочется задать два вопроса:

1. А почему главврач может на 15 тыс.? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?

2. Вы, когда соглашались на позицию министра или зама, не знали, какие там зарплаты?

Ну и, конечно, мой фаворит Мустафа, который поставил вопрос очень конкретно: или зарплата, или участие в схемах. Мустафа считает, что мы не догадываемся: воруют не те, у кого мало денег, а те, кому всегда мало.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора