Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Новосад: Зарплаты в 36 тыс. грн мне хватает. Но содержать на нее ребенка я не смогу

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что на этой должности получает меньшую зарплату, чем когда возглавляла директорат министерства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новосад: В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать
Новосад: В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, заявила, что ей хватает ее зарплаты, но накоплений делать она не может.

Она сообщила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн, что на 10 тыс. грн в месяц меньше, чем на должности руководителя директората Минобразования.

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых. Из своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе, на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – сказала она.

Новосад была назначена министром образования и науки 29 августа. 

18 января правительство обнародовало зарплаты членов Кабмина. Зарплата Новосад в сентябре составила 38 288 грн, в октябре – 37 981 грн, в ноябре – 39 103 грн. В декабре министр получила 42 412 грн надбавок и 96 тыс. грн премии.

Теги: зарплата, Министерство образования, Анна Новосад
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
  Певец Олни умер во время выступления
  Певец Олни умер во время выступления
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS