Новосад: Зарплаты в 36 тыс. грн мне хватает. Но содержать на нее ребенка я не смогу

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что на этой должности получает меньшую зарплату, чем когда возглавляла директорат министерства.

Новосад: В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, заявила, что ей хватает ее зарплаты, но накоплений делать она не может.

Она сообщила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн, что на 10 тыс. грн в месяц меньше, чем на должности руководителя директората Минобразования.

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых. Из своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе, на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – сказала она.

Новосад была назначена министром образования и науки 29 августа.

18 января правительство обнародовало зарплаты членов Кабмина. Зарплата Новосад в сентябре составила 38 288 грн, в октябре – 37 981 грн, в ноябре – 39 103 грн. В декабре министр получила 42 412 грн надбавок и 96 тыс. грн премии.