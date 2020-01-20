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"Укроборонпром" планирует сократить долги по зарплатам вдвое до конца 2020 года – Найем

По словам заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема, семь из 43 предприятий госконцерна, у которых осенью 2019 года была задолженность перед работниками, погасили ее.

Найем: Когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36. Уже сейчас меньше
Найем: Когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36. Уже сейчас меньше
Фото: radiosvoboda.org

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить долги по зарплате работникам к концу 2020 года. Об этом заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем рассказал в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 19 января. 

"Сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор [Айварас Абромавичюс], во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36. Уже сейчас меньше. Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", – сказал он, не называя конкретных цифр.

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса генеральным директором "Укроборонпрома". Найем сообщил о назначении на должность заместителя гендиректора концерна 21 ноября.

6 ноябре 2019 года Абромавичюс сообщил, что в состав концерна воходит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны. При этом, 43 предприятия имеют задолженности по заработной плате в размере 1,1 млрд грн, рассказал он в интервью "Настоящему времени", вышедшем в эфир 22 ноября. 

На предприятиях работают 68 тысяч человек, средняя зарплата – 12,9 тыс. грн. Самая низкая заработная плата – на Харьковском авиационном заводе.

Он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в течение шести месяцев задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпрома" будет ликвидирована.

Теги: зарплата, Мустафа Найем, Укроборонпром, задолженность по зарплате
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