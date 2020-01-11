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ФСБ пыталась завербовать экс-правоохранителя, учителя и сотрудника госпредприятия, которое входит в концерн "Укроборонпром" – СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что в России трех украинцев пытались принудить к шпионской деятельности.

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Трое украинцев обратились в СБУ из-за действий ФСБ
Трое украинцев обратились в СБУ из-за действий ФСБ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

ФСБ пыталась завербовать трех жителей Сумской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Российскую спецслужбу заинтересовал учитель, бывший правоохранитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна "Укроборонпром". Правоохранители установили, что во всех случаях украинцев пытались склонить к шпионской деятельности во время их пребывания на территории России, для чего использовались шантаж, угрозы и обещания денежных вознаграждений.

По версии СБУ, с помощью украинцев ФСБ хотела получить актуальные разведданные о размещении подразделений Службы безопасности и военных частей Вооруженных сил Украины. Также россиян интересовала информация о заводе, который изготовляет продукцию для оборонной сферы.

Все трое украинцев добровольно сообщили в СБУ о давлении со стороны ФСБ.

Теги: Россия, СБУ, Укроборонпром, ФСБ, угрозы, оборона, правоохранители, спецслужбы, вознаграждение, Служба безопасности Украины
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