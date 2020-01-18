"Укроборонпром" уволил директора авиазавода, сфотографировавшегося в форме российского военного летчика

Алексея Попова, который был назначен на должность директора авиационного предприятия "Завод 410 ЦА" 9 января, уволили на основании его заявления по согласию сторон. Как сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, Попов не прошел проверку СБУ из-за сделанной в 2015 году фотографии в форме российского военного летчика.

Попова (первый справа) уволили с должности через шесть дней после назначения Фото: Юрий Бутусов / Facebook

15 января генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус издал приказ об увольнении директора авиационного предприятия "Завод 410 ЦА" Алексея Попова, сообщила пресс-служба концерна.

"Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен первый заместитель Владимир Хомко", – сказано в релизе.

Согласно сообщению "Укроборонпрома", Попов работал на этой должности с 9 января.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Попова уволили из-за его фото в форме российского военного летчика.

"Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна. Эта фотография, как сообщают источники "Цензор.НЕТ", сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015 года под Москвой. Алексей Попов (справа) купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом", – написал он.

Отец Попова Виктор является председателем правления компании FED, которая специализируется на разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте агрегатов авиационного, космического и общемашиностроительного назначения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.