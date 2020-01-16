Рада разрешила привлечь 20 млрд грн кредитов на строительство дорог

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что решение парламента позволит в 2020 году отремонтировать в стране на 1 тыс. км дорог больше, чем планировалось ранее.

16 января Верховная Рада приняла в целом законопроекты №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и №2660 "О внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроекты поддержало 337 и 338 народных депутатов соответственно.

Принятие этих документов позволяет "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование в размере 20 млрд грн под государственные гарантии.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в Facebook, что решение парламента позволит отремонтировать на 1 тыс. км дорог больше в 2020 году, чем планировалось ранее.

"Итак, планы на 4 тыс. км дорог отменяются, потому что будет 5 тыс. км дорог в 2020 году", – добавил он.

Премьер-министр Алексей Гончарук 15 января сообщал, что на строительство и ремонт дорог в 2020 году предусмотрено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд бюджетных средств и 20,5 млрд грн от международных организаций.

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.