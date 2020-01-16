Криклий сообщил, что в 2020 году планируют восстановить 1345 км дорог государственного значения

В 2020 году в Украине планируют восстановить 1345 км дорог государственного значения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после заседания правительства 15 января, пишет пресс-служба министерства.
"В 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31,5 млрд грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автодорог общего пользования государственного значения... Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4 тыс. км дорог в 2020 году", – заявил министр.
Он отметил, что Кабмин утвердил перечень дорог госзначения, где будет проходить ремонт. Это трассы:
В Facebook Криклий сообщил, что, по данным "Укравтодора", в 2017 году в Украине построили и отремонтировали 1065 км дорог, в 2018-м – 2540 км, в 2019-м – 2400 км.
Премьер-министр Алексей Гончарук 15 января сообщал, что на строительство и ремонт дорог в 2020 году предусмотрено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд бюджетных средств и 20,5 млрд грн – от международных организаций.
Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.
По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.
В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и №2660 "О внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год". Их принятие позволит "Укравтодору" привлечь дополнительное финансирование в размере дополнительных 20 млрд грн под государственные гарантии.