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В Киеве из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza пострадало 9 человек

В результате прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza 9 человек получили ожоги, тяжелых случаев нет, рассказал заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

Пантелеев заверил, что всем пострадавшим компенсируют ущерб
Пантелеев заверил, что всем пострадавшим компенсируют ущерб
Фото: Elena Serdyuk-Sluschaenko / Facebook

В Киеве из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza пострадало 9 человек. Об этом 13 января во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Около 19.00 произошло повреждение магистрального водопровода от ТЭЦ №5 на дороге, которая находится возле Ocean Plaza. Повреждение привело к повреждению теплоносителя. Температура была высокая, поэтому пострадало девять человек. У них ожоги. По нашей информации, тяжелых случаев нет. Пострадавшим предоставляется помощь", – сказал он.

Пантелеев отметил, что часть людей находились возле места прорыва, еще часть – в маршрутке, которая проезжала рядом.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Он заверил, что люди, которые проживают в этом районе не останутся без горячей воды и тепла, так как есть возможность переподключить дома на другой источник теплоснабжения.

Пантелеев сказал, что магистраль построена в 1978 году и уже нуждалась в замене, но не считалась аварийной.

"По предварительной причине, причиной повреждения стал физический снос трубы, но перед этим все проверки она проходила", – сказал он.

Пантелеев заверил, что всем пострадавшим компенсируют ущерб.

Из-за прорыва трубы Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. Пресс-служба патрульной полиции Киева информировала, что правоохранители ограничили движение от улицы Загородней к площади Лыбедской.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/2698927653520493

Теги: Киев, маршрут, Петр Пантелеев, ТЭЦ, ущерб, пострадавшие, дороги, теплоснабжение, проверки, Ocean Plaza
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