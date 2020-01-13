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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве из-за прорыва теплосети ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком

Из-за прорыва теплосети из торгового центра Ocean Plaza эвакуировали персонал и посетителей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ГСЧС сообщили, что на данный момент информации о пострадавших нет
В ГСЧС сообщили, что на данный момент информации о пострадавших нет
Фото: Elena Serdyuk-Sluschaenko / Facebook

13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza, на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Об этом "Громадському" рассказала пресс-секретарь управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Вода затопила торговый центр, в частности, супермаркет "Ашан".

"Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четырех людей, которые были в маршрутке. Также рядом был троллейбус. Оттуда эвакуировали трех человек", – добавила Водолага.

ВИДЕО
Видео: Spectator / YouTube

На данный момент информации о пострадавших нет.

Пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила в Telegram, что правоохранители ограничили движение от улицы Загородней к площади Лыбедской.

Пользователь Андрей Яковин написал в Facebook, что из торгового центра эвакуировали всех посетителей.

https://www.facebook.com/andriy.yakovyn/posts/2666846776716669

На опубликованных фото и видео видно, что вода затопила первый этаж.

ВИДЕО
Видео: Cocosha Nelle / YouTube

Очевидец Елена Сердюк-Слушаенко рассказала в Facebook, что потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже Ocean Plaza и "водопадами хлынули прямо в обувной отдел".

"Девушка-продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но так как она кричала от боли, то ноги, скорее всего, пострадали. Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды. Я упрашивала ребят с рациями чтобы поскорее заблокировали лифты, так как сама минуту назад на одном из них поднималась. Ну, один при мне отключили с помощью перевернутой урны, об остальных не знаю... До "Ашана" в тот момент вода еще не добралась, но это дело времени. Никто не спешил обесточивать помещения", – написала она.

https://www.facebook.com/elena.serdyuksluschaenko/posts/1348553598660629

Теги: Киев, Украина, полиция, вода, торговый центр, спасатели, правоохранители, троллейбус, пострадавшие, маршрутка, Ocean Plaza, Светлана Водолага
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