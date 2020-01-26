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Кличко заявил, что строительство метро на Виноградарь идет по графику

Две новые станции метро на Виноградарь в Киеве планируют открыть до конца 2021 года, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко: В последнее время было много спекуляций, что якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки
Кличко: В последнее время было много спекуляций, что якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки
Фото: kyivcity.gov.ua

Строительство метро на Виноградарь в Киеве продолжается в обычном режиме. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко 24 января, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам мэра, входной тоннель для следующего этапа работ на станции "Мостицкая" уже готов.

"В последнее время было много спекуляций, что якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки. Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил, что все работы идут по графику. Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами – до конца 2021 года открыть две новые станции метро на Виноградарь", – сказал Кличко.

Он сообщил, что следующий этап – сборка тоннелепроходного щита.

"И через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции "Сырец". Также продолжаются работы, осуществляемые открытым способом", – рассказал мэр.

Замгендиректора "Киевметростроя" Юрий Золотарев уточнил, что разрабатывать тоннель начнут в апреле. Он добавил, что компания получает финансирование в полном объеме.

В КГГА отметили, что город уже выделил около 4 млрд грн на строительство.

11 июля 2018 года Киевская горгосадминистрация утвердила проект строительства метро на Виноградарь. Сначала из местного бюджета планировали выделить 6,3 млрд грн.

20 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд грн. Планируется, что ежедневно новые станции будут перевозить около 90 тыс. пассажиров. 

16 января Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" и его отдельных подразделений в рамках расследования возможных хищений во время строительства.

Глава наблюдательного совета "Киевметростроя" Олег Токарев 16 января заявил, что строительство метро на Виноградарь откладывается на год. Главный инженер строительства Евгений Шатайкин сказал, что отставание от графика составляет не менее семи-восьми месяцев.

Теги: Киев, Виталий Кличко, метро
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