Запуск метро на Виноградарь откладывается на год

Отставание в сроках составило не менее семь – восемь месяцев, сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

Сроки завершения строительства и запуска метро на Виноградарь откладываются на год. Об этом 16 января на пресс-конференции сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Строительством занимаются те, кто понятия не имеют об этом деле. Нарушается технологическая цепочка, люди занимаются тем, что осваивают средства, а не строят. Уже есть риск затянуть строительство дополнительно на два – три года", – подчеркнул он.

Токарев заявил, что руководитель "Киевметростроя" Василий Кобиль блокирует доступ к строительству опытных профессионалов. Он добавил, что из 2,6 млрд грн выделенных средств 1,6 млрд уже потрачено, а работы выполнены на 150 млн. Остальные средства были потрачены по разным контрактам.

По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет не менее семи – восьми месяцев.

"Технологическая цепочка на сегодняшний день нарушена. Я не говорю о нарушении технологий, я говорю о технологической цепочке", – заявил Шатайкин.

Он отметил, что специалисты были отведены от закупки техники и закупленная техника не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были заложены в плане строительства.

Как сообщило "Интерфакс-Украина", 17 декабря 2019 года акционеры "Киевметростроя" досрочно прекратили полномочия наблюдательного совета, а его новый состав уволил Кобиля и назначил нового гендиректора – Александра Метелицу. В конце декабря Министерство юстиции Украины восстановило Кобиля в должности, и в Едином реестре он значится гендиректором компании.

16 января Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" и его отдельных подразделений в рамках расследования возможных хищений во время строительства.