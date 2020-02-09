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Гончарук: Зарплаты в правительстве будут составлять от 30 до 50 тыс. грн

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в правительстве работают честные люди, которые не поддадутся на "соблазны", связанные с коррупцией.

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Гончарук назвал зарплатный "коридор" министров
Гончарук назвал зарплатный "коридор" министров
Фото: Урядовий портал / Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV, какие зарплаты будут у членов правительства.

"У нас средняя зарплата в Украине немного больше 10 тыс. грн сейчас. Это означает, что от 30 до 50 тысяч [гривен] – это тот коридор, в котором будут сейчас зарплаты в правительстве на самом высоком уровне", – сказал он.

Отвечая на вопрос, как членов Кабмина будут "избавлять от соблазнов", Гончарук отметил, что "в правительстве сейчас честные люди работают".

По словам премьер-министра, он не видит угроз появления коррупции.

18 января Кабмин Украины опубликовал зарплаты членов правительства за 2019 год: средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата – у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. Самая низкая – у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 38 512 грн.

Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти.

7 февраля Гончарук сообщил, что свои зарплаты в правительстве привязали к средней зарплате в Украине.

Теги: коррупция, зарплата, правительство, премьер-министр, Алексей Гончарук, Кабмин
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