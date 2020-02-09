Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александра Шовковского могут назначить министром спорта в случае появления в Украине Министерства спорта.
Об этом глава правительства сказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV.
"Эта яркая идея подумать про Александра как возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно, откровенно мы ее не обсуждали еще", – сказал Гончарук.
На вопрос, могут ли выделить спорт в отдельное министерство, он ответил: "Теоретически может".
"Что важно понимать. У нас буквально на финальной, на финишной прямой подготовка к Олимпиаде. Создание нового министерства – это куча бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны и учтены, и мы смотрим, чтобы любое решение, которое бы ни было принято, не помешало этому важному событию и не создало нам дополнительных проблем", – объяснил премьер-министр.
Он подчеркнул, что "решения финального нет".
"Мы еще думаем", – отметил Гончарук.
5 февраля "Украинская правда" сообщила, что Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства.
Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.