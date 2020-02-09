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Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, именно ему принадлежит идея назначить футболиста Александра Шовковского главой Министерства спорта в случае его создания.

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Гончарук отметил, что финального решения по поводу создания Минспорта пока нет
Гончарук отметил, что финального решения по поводу создания Минспорта пока нет
Фото: Урядовий портал / Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александра Шовковского могут назначить министром спорта в случае появления в Украине Министерства спорта.

Об этом глава правительства сказал 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Эта яркая идея подумать про Александра как возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно, откровенно мы ее не обсуждали еще", – сказал Гончарук.

На вопрос, могут ли выделить спорт в отдельное министерство, он ответил: "Теоретически может".

"Что важно понимать. У нас буквально на финальной, на финишной прямой подготовка к Олимпиаде. Создание нового министерства – это куча бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны и учтены, и мы смотрим, чтобы любое решение, которое бы ни было принято, не помешало этому важному событию и не создало нам дополнительных проблем", – объяснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что "решения финального нет".

"Мы еще думаем", – отметил Гончарук.

5 февраля "Украинская правда" сообщила, что Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства.

Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.

Теги: спорт, Александр Шовковский, премьер-министр, Алексей Гончарук
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