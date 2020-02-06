На Банковой собирались предложить футболисту Шовковскому возглавить Госагентство спорта – СМИ

Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства, сообщила 5 февраля "Украинская правда".
Вначале планировалось создание Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. Однако, по данным источников издания, помехой на пути такого разделения стала Олимпиада 2020 в Токио. Реорганизация министерства может остановить подготовку к Играм, опасались на Банковой.
"Наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра культуры Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в сфере управления нынешнего Минкульта. Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. На Банковой рассматривался даже вариант предложить это место экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому", – пишет издание.
4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.
Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.