На Банковой собирались предложить футболисту Шовковскому возглавить Госагентство спорта – СМИ

Рассматривается возможность выделения сферы спорта из нынешнего Минкульта, должность главы нового ведомства собирались предложить известному футбольному вратарю Александру Шовковскому, утверждает "Украинская правда".

Офис президента Украине размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства, сообщила 5 февраля "Украинская правда".

Вначале планировалось создание Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. Однако, по данным источников издания, помехой на пути такого разделения стала Олимпиада 2020 в Токио. Реорганизация министерства может остановить подготовку к Играм, опасались на Банковой.

"Наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра культуры Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в сфере управления нынешнего Минкульта. Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. На Банковой рассматривался даже вариант предложить это место экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому", – пишет издание.

4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.

Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Украины.