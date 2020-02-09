Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гончарук подтвердил, что Резникова могут назначить министром по вопросам оккупированных территорий

Фамилия юриста Алексея Резникова в ближайшее время может быть внесена в Верховную Раду как претендента на должность министра по оккупированным территориям, отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Изданию "ГОРДОН" Резников не стал комментировать данную информацию
Изданию "ГОРДОН" Резников не стал комментировать данную информацию
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Представителю Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексею Резникову предложили стать министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. То есть будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Алексею Резникову. Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – сказал глава правительства.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность "гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса".

5 февраля издание НВ назвало Резникова "главным претендентом" на пост министра.

Изданию "ГОРДОН" Резников объяснил, что не комментирует эту информацию.

18 сентября 2019 года Зеленский назначил Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теги: Украина, правительство, ветераны, Алексей Резников, юрист, Алексей Гончарук, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS