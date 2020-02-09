Гончарук подтвердил, что Резникова могут назначить министром по вопросам оккупированных территорий

Фамилия юриста Алексея Резникова в ближайшее время может быть внесена в Верховную Раду как претендента на должность министра по оккупированным территориям, отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Представителю Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексею Резникову предложили стать министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. То есть будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Алексею Резникову. Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – сказал глава правительства.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность "гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса".

5 февраля издание НВ назвало Резникова "главным претендентом" на пост министра.

Изданию "ГОРДОН" Резников объяснил, что не комментирует эту информацию.

18 сентября 2019 года Зеленский назначил Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.