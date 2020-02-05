Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Резников может стать министром по вопросам оккупированных территорий – СМИ

4 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание Министерства по вопросам оккупированных территорий. По данным НВ, главным претендентом на пост министра является представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Алексей Резников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников может стать членом правительства
Резников может стать членом правительства
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Главой создаваемого Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины может стать представитель Украины на минских переговорах Алексей Резников. Об этом со ссылкой на три разных источника сообщило издание НВ.

Собеседники называют Резникова главным кандидатом.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность "гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса".

18 сентября 2019 года Зеленский назначил юриста Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теги: Кабинет Министров, Алексей Резников, реинтеграция, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS