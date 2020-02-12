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Ермак заявил, что позиция Зеленского в отношении Донбасса останется неизменной, несмотря на ротации в Кремле

Прекращение войны на Донбассе является одним из приоритетов президента Украины Владимира Зеленского, заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак: Я готов говорить со всеми патриотичными и адекватными силами в Украине по вопросу "формулы Штайнмайера"
Ермак: Я готов говорить со всеми патриотичными и адекватными силами в Украине по вопросу "формулы Штайнмайера"
Фото: president.gov.ua

Независимо от того, кто будет заниматься украинскими вопросами в Кремле, политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении разрешения ситуации на Донбассе останется неизменной. Об этом сегодня во время брифинга заявил новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что Донбасс должен стать "цветущим краем", и напомнил о желании команды президента создать там современный экономический хаб.

Ермак сказал, что прекращение войны на Донбассе является одним из приоритетов президента Украины. 

Он отметил, что готов говорить со всеми патриотичными и адекватными силами в Украине по вопросу в том числе "формулы Штайнмайера".

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Сурков пока продолжает заниматься вопросами Украины.

Ермак 10 февраля заявил, что Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, война на Донбассе, Андрей Ермак, брифинг
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