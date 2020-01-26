"Отдаем инфицированную часть внутрь". Венедиктов рассказал о смене концепции Кремля по Донбассу

Смена Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами, считает главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Смена в РФ куратора украинского направления с помощника главы Кремля Владислава Суркова на Дмитрия Козака значит, что Кремль попытается вернуть Украине оккупированные территории Донбасса. Такое мнение 25 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Зная ...Козака и представляя его представления, я бы сказал так: если [президент РФ Владимир] Путин ему доверил украинское направление, это будет переговорный процесс сложный, тяжелый, ни шатко ни валко. Но окончательный итог – это не "Новороссия" в составе России или отдельное государство, а это специализированные части Украинского государства, вернувшиеся в Украину, но с российским интересом", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" подчеркнул, что в России "украинскую политику на треке определяет президент" РФ.

"Хочу, чтобы не было никаких сомнений. Можно говорить – Сурков, Козак. У нас вот направление определяет президент. Вот было направление "Новороссия". И на него мы ставим человека, который согласен с этим. Нет, "согласен" – это неправильное слово. Который может это реализовать, который не постесняется это реализовать. Вот сменилась концепция. Отдаем инфицированную эту часть внутрь", – считает Венедиктов.

Он отметил, что Козак "сыграл роль уже посредника" при обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.

25 января 2020 года директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.