Ермак: Имя, популярность и слава Кличко в мире могут очень много принести Украине в целом

Мэр Киева Виталий Кличко – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и эта часть его жизни не в достаточной степени еще сработала на пользу Украине, заявил советник президента Украины Андрей Ермак, которого 11 февраля Владимир Зеленский назначил главой своего офиса.

Андрей Ермак: Знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял Фото: dialog.ua

Советник президента Украины Андрей Ермак, которого 11 февраля Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко еще недостаточно использовал свое влияние в мире для пользы стране. Об этом Ермак заявил в интервью телеканалу "Україна 24" 10 февраля.

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины. Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", – подчеркнул Ермак.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА.

24 июля 2019 года тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко, но заседания несколько раз переносили и Кличко не уволили.

Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.

11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента и назначил вместо него Ермака.