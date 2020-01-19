Ткаченко: От интереса к Киеву я не отказываюсь. Я хочу этого вызова

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, он не отказывается от интереса к Киеву, но не готов вовлекаться в кампанию, где будет только участвовать, а не побеждать.

Нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью НВ, опубликованном 19 января, что судьба Киева для него – приоритет.

Журналистка спросила, была ли у Ткаченко договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что он встанет во главе местной власти в Киеве.

"Разговоры были разные, но я бы никогда не подумал идти в политику, если бы не такой уникальный поворот с походом в политику, по сути, коллеги по цеху. Для меня депутатство – вызов. Я думал, что‑то знаю про политику, будучи политическим журналистом, но когда пришел, понял, как мало я знаю. И да, мой интерес с тех пор серьезно трансформировался, я стал главой гуманитарного и информационного комитета Рады. При этом судьба Киева для меня – приоритет", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что стал главой комитета, "у которого достаточно много полномочий".

"Мы обсуждаем новое законодательство по медиа, которое не менялось с 90‑х годов. Проблемы накопились и по направлениям туризма, религии, по вопросам, связанным с охраной культурных ценностей. От интереса к Киеву я не отказываюсь. Я хочу этого вызова. Но политика – это искусство компромиссов, и просто идти в кампанию, в которой ты будешь участвовать, а не побеждать, мне бы не хотелось, поэтому я сейчас так осторожен в оценках", – продолжил нардеп.

На вопрос, что его больше всего удивило в политике, Ткаченко ответил: "Низкий уровень политической зрелости, ответственности и эффективности".

"Например, в медиа у нас есть определенные KPI (ключевые показатели эффективности). Ты понимаешь своих зрителей и читателей и получаешь немедленный фидбэк. Иначе ты неэффективный менеджер и журналист. Здесь этой зоны ответственности нет. Она размыта. И когда я вижу определенных политиков, которые с пеной у рта доказывают явно глупые вещи, даже те, в которые сами не верят, хотя внутри сохраняют гениальное спокойствие, я понимаю, что система манипуляции общественным мнением достигла такого предела, что разговор по сути, в принципе, возможен крайне редко", – сказал нардеп.

В ноябре 2019 года Ткаченко говорил, что не исключает своего участия в следующих выборах мэра Киева.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. После президентских и парламентских выборов 2019 года в партии "Слуга народа" заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Но позже отказались от этой идеи. Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что местные выборы, возможно, состоятся весной 2020 года.

Должность мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он также заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы.