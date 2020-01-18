Нет ничего удивительного в том, что Коломойский возглавил набсовет "1+1" – Ткаченко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский раньше уже был главой наблюдательного совета телеканала "1+1", отметил народный депутат от фракции "Слуга народа" и бывший гендиректор канала Александр Ткаченко.

Ткаченко: Это же легализация ответственности Коломойского, в том числе публичной Фото: Слуга Народу / Facebook

В том, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала "1+1", нет ничего удивительного.

Об этом бывший гендиректор канала, а сейчас народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью изданию НВ, опубликованном 18 января.

"Коломойский уже был председателем наблюдательного совета в свое время. Это скорее нормальная легализация статуса акционера через наблюдательный совет... Другая система взаимодействия акционера с менеджерами, и да, она отличается от той, которая была раньше. Но это же легализация его ответственности, в том числе публичной", – сказал Ткаченко.

Коломойский является основным владельцем группы "1+1 Media". Медиахолдинг контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство УНИАН, интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production.