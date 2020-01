"Еду с женой. Вам п…здец". Самое яркое из переписки Луценко, Коломойского, Авакова и других с Парнасом

На днях Палата представителей Конгресса США в рамках расследования вероятного давления американского президента Дональда Трампа на официальный Киев обнародовала 390-страничный документ, в котором выложены скрины личной переписки Льва Парнаса с украинскими топ-чиновниками и политиками.

Парнас – американский бизнесмен украинского происхождения, близкий соратник экс-мэра Нью-Йорка и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Из обнародованной переписки следует, что Парнас в течение 2019 года прилетал в Киев, добивался встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, чтобы, судя по всему, раздобыть компромат на основного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдана.

Издание "ГОРДОН", сохранив стиль и орфографию первоисточника, публикует самые интересные фрагменты переписки Парнаса с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощниками президента Зеленского Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром, а также бизнесменом Игорем Коломойским.

Спрашивается: нах…й мне эти приключения. Особенно за 10 дней до выборов?

Самая интенсивная и яркая переписка из всех украинских деятелей, фигурирующих в обнародованных документах, у Парнаса была с тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко. С февраля по октябрь 2019 года они обменялись 651 сообщением.

24 февраля 2019 года. Парнас: Отлично поужинаем вместе?

Луценко: Какая кухня?

Парнас: Хороший украинскую это

Луценко: А пиво ок? Есть хор бельгийский пивной ресторан с укр блюдами

8 марта. Парнас: И будь уверен что это будет дружеский интервью у президента Украины , государства партнера Америки !!! И постараемся договориться чтоб завтра они взяли у тебя тоже интервью

Луценко: Я в Риме. Не знаю, где взять скайп:)

Парнас: I love it Постарайся загрузить Skype к себе на телефон Я хочу очень важно чтоб ты был главный для будущего

13 марта. Парнас: Я только вышел с митинги сейчас связь есть?

Луценко: Извини Но все это просто за…бало. Я не получил визита. Мой Первый [Петр Порошенко] не получил ни х…ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы – все [для вас делаем]. Вы – потом. Это нечестно.

Парнас: Юра. Дорогой !!! Давай завтра на свежую голову поговорим !!!! В 800 am по вашему времени !!!!

20 марта. Парнас высылает ссылки на интервью Луценко изданию The Hill.

Луценко: То есть, меня теперь будет атаковать не только посол, но и Госдеп??? Круто…

Парнас: Юра поздравляю !!!! Сегодня ты стал политическим деятелем Мирового Уровня !!!! Слава Украине !!!!

Луценко высылает Парнасу ссылки на украинские издания, где опубликован ответ Государственного департамента США на интервью Луценко The Hill. В ответе представитель Госдепа назвал "откровенной фальсификацией" утверждение Луценко о передаче ему послом США в Украине Мари Йованович списка людей, которых якобы не разрешается преследовать.

Луценко: Если меня не пригласят в ближ время с офиц визитом – я не отобьюсь от наших и ваших

Парнас: Юра не переживай мы тебя в обиду не дадим это только начало сейчас не могу говорить позже постараюсь набрать или завтра утром

Дональд Трамп и Лев Парнас. Фото: @josephabondy / Twitter

21 марта. Луценко: Ну что: меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: нах…й мне эти приключения. Особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят , что мои заявления идут в пользу коррупционерам. Ах…енная помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30 45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я еб…л такие результаты [Парнас пропускает два телефонных вызова от Луценко, тот продолжает] Не играйте. Или нах. Или пусть трахает нас до сентября. Ну что, Ваш Пенс [вице-президент США Майкл Пенс] выговорил моего Первого. Нашего после выговорили Я просто один на один против 2 стран

Парнас: Сейчас я позвоню 2 минуты

Луценко: Та я не про это. Просто если вы не принимаете решение по мадам – вы ставите под сомнения все мои заявления. В том числе по Б

26 марта. Луценко: Уже вашингтон пост меня мочит.

Парнас: Я знаю

Луценко: Они пишут, что Сытник [директор НАБУ] герой. Ноль результатов. Хотят послушать пленку – я завтра получу записывающее устройство и показания участников разговора. У меня успешно движется дело по Злочевскому. Есть показания о перечислении Б. И только вы не можете снять одну дуру:(

Парнас: Она непростая дура поверь мне Ну никуда она не денется

Фрагмент переписки Юрия Луценко (его сообщения на синем фоне) и Льва Парнаса (на зеленом фоне). Фото: docs.house.gov

27–29 марта. Луценко: Привет Хав а ю?

Парнас: Very good

Луценко: Сытник за Хилари [Клинтон] против явно пророссийского Трампа

Парнас: Юра меня попросили лично тебе передать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы не выглядело сейчас это скоро все обернется и будет правильных руслах. Чтоб ты знала тебе здесь разговаривает как настоящий герой Украины

Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma seneca На пару млн

Парнас: Ты можешь прислать

Луценко: Передам через нового посла:)

Парнас: Lol Very soon

Луценко: Тем временем послица организовала слив материалов НАБУ в финансированый вами телепроект о коррупции окружения Порошенко Следующий – по мне

Парнас: Скоро наберу с новостями

2 апреля. Луценко: Я наверное самый знаменитый украинец у вас:)

Парнас: This is going to be a big week

Луценко высылает картинку и пишет: Давид и Голиаф. Просьба: не играйте в параллельные игры. Я всегда открыто делаю свою работу. Но есть деятели, которые это рассматривают как слабость Ну и было бы неплохо таки пригласить меня не встречу. Можно – неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой

17 апреля. Парнас: Добрый день как планы на сегодня

Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей, братуха Дай бог все нормально

Луценко: Заеб…лся.

Парнас: Я представляю держись, я с тобой.

Я спокойный как х..й после акта

14 мая. Парнас высылает Луценко ссылку на статью в Bloomberg о том, что нардеп Сергей Лещенко обвинил генпрокурора Луценко в "заговоре" против кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Парнас: Big day today !!!!!! Good luck and kick ass !!! [Сегодня большой день! Удачи и надери им задницы!]

Парнас: SUPER !!! Обязательно позвони когда освободишься Когда успокоишься наберешь меня Я жду твой звонк

Луценко: Я спокойный как х..й после акта

Парнас: Я понимаю ты очень занят ну нам с тобой нужно увидеться я за тобой соскучился скажи где любое время, я спать не иду

16–17 мая. Парнас: Юра скажи куда я тебе подъеду мне нужно тебе срочно увидеть Юра это очень очень очень важно

Луценко: Я за 30 км от Киев. По тел нельзя?

Парнас: Мне выхода нет мне нужно С тобой очень важно поговорить очень важно и Потому что Rudy с тобой очень хочет говорить сегодня у меня сказал это очень важно Поверь мне я не хочу ехать сейчас 30 км

Луценко: То есть ехать должен я

Парнас: Давай посередине где-то

Луценко: Ты где? В готеле

Парнас: Хилтон гостиница

Луценко: Еду с женой. Вам п…здец

Поздно ночью Парнас высылает Луценко видео-новость, что Коломойский вернулся в Украину и планирует провести здесь ближайшие пять лет.

Парнас: Юра набери меня.

Луценко: Ни х…я. Я не хочу в 2 часа ночи работать на Америку

Парнас: понял.

Ирина и Юрий Луценко. Фото: Юрій Луценко / Facebook

Луценко: Виски это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма !!!!! Уже другое вряд ли будем пить . Или японское !!!!

Луценко: Звони после 350

Парнас: На такой объем нужна сильная компания !!!!

Луценко: Та фигня. Вот 700 это штанга

Парнас: Это смертельная Доза

Луценко: Первый раз да. Потом привыкаешь

Парнас: Это Профессионалы могут !!!!!!

21–23 мая. Луценко: Привет. Настроение говно. Страна у края пропасти

Парнас: Держись я скоро буду Набери меня только прилетел Hello my brother call me

Луценко: Ду ю ин Хилтон?

Парнас: Yes I miss you my brother I want to see you

25 мая. Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали???

Парнас: Так последний раз дали , что решили "чуть помедленнее кони , чуть помедленнее " !!!!!!

Луценко: Та это норм. Все на ногах.

26 июня. Парнас: Игорь [вероятно, другой соратник Джулиани Игорь Фруман] спрашивает какой лучше ему выпить ?

Луценко: Зибики Хибики [японский дорогой виски] Очень классный. В тройке мира

Парнас: Приезжай к нам

5 октября. Луценко: Перечитал конец [статьи The New York Times о себе]. Додуматься спросить у Джулиани о моей наполовину обрезанной фразе (без перспективы расследования в Америке конфликта интересов Байдена) – это Пулитцер из рук Геббельса. П…здец! Просто п…здец. Шестое амер сми безбожно врет и манипулирует. Какая нах…й у вас там свобода слова???? Они меня нагло дискредитируют, чтобы никто не сказал то, чего они не хотят.

Сообщаю что посольство мне паспорт вернуло без визы

На втором месте по количеству сообщений – 407 штук – переписка Парнаса с экс-генпрокурором Виктором Шокиным. Бывший украинский чиновник 10 марта 2019 года высылает американскому визави новость российского ТАСС, сделанную из статьи The New York Times, что Джо Байден готовится объявить о начале кампании за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В следующие месяцы Шокин засыпает Парнаса многочисленными новостями, статьями и интервью из самых разнообразных украинских и российских изданий, часто сомнительного содержания. Большей частью собеседники общаются через голосовой вызов, трижды Шокин пишет Парнасу личные сообщения.

3 июля 2019 года. Шокин: 1. Задавал вопрос по паспорту. Прошел уже месяц, ты обещал дать ответ за 2 дня. 2. На улице 3 июля 2019 время все меньше и меньше. Когда будут какие либо движения по моему вопросу? Если будут то когда и какие? Жду конкрентного ответа. Спасибо!

4 июля. Шокин: Поздравляю с 4 июля желаю чтобы все ваши мечты сбылись. Сообщаю что посольство мне паспорт вернуло без визы. Уведомив при этом, что решение о визе находится на административном рассмотрении. С нетерпением жду ответа на мои предидущие вопросы. Спасибо!

5 июля. Парнас: Спасибо !!! Работаем над нашими проектами . Как только придет посол , решится вопрос с визой !!!

Я доложил Уважаемому Руди и он в интервью каналу Интер , выразил тебе лично и отдельно огромную благодарность

На третьем месте по интенсивности общения по мессенджеру – переписка с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Всего 111 сообщений. Большей частью собеседники лишь договариваются о времени созвона или месте личной встречи.

15–18 апреля 2019 года. Парнас просит охрану на время прибывания в Киеве, Аваков уточняет "В какой форме? Скрытно, открыто?", Парнас просит "открытую", после благодарит главу МВД: "Спасибо за Охрану все супер".

29 апреля. Парнас: Рад был видеть тебя моя друг лечу сейчас Вашингтон позвоню тебе завтра позже а это компании то что я тебе говорил : Компания : украинская локомотивная компания [название в обнародованной переписке скрыто] не может начать перевозки своими локомотивами на львовской железной дороге из за противодействия со стороны министерства транспорта . Причина не известна ….спасибо

Аваков: Приветствую. По окончании выходных посмотрю

Парнас: Спасибо

14 мая. Парнас: У меня есть очень интересная и важная новость я думаю тебе нужно знать когда будешь возможность набери меня

Аваков: 15мин наберу [в 17.23 Парнас не ответил на звонок Авакова по мессенджеру]

Парнас: На телефоне с Вашингтоном перезвоню [почти через сутки, 14 мая] Дорогой мой друг . Хочу поблагодарить тебя за помощь и понимание в этой тяжелой ситуации и твою помощь мне лично . Я доложил об этом Уважаемому Руди [Джулиани] и он в сегодняшнем эксклюзивном интервью каналу Интер , выразил тебе лично и отдельно огромную благодарность . Жду встречи завтра . Спасибо !!!!!

а зачем товарищ выложил моя номер телефона в свой Twitter

Переписка с помощником президента Андреем Ермаком вместилась в 71 сообщение, большую часть из которых Парнас просит позвонить ему, а Ермак отвечает: "Пока занят", "Я на встрече с Президентом". В один из дней Ермак требует от Парнаса, чтобы Джулиани (в переписке он Mr.Mayor) удалил свой пост в Twitter, в котором был указан его номер телефон. Требование немедленно исполняют.

3 октября 2019 года. Ермак: Скажи мне, а зачем товарищ выложил моя номер телефона в свой Twitter без моего согласия? Может мне поступить также?!

Парнас: Привет я сейчас Лечу я приземлюсь тебе наберу

желаю тебе Легкий пост

Переписка с Игорем Коломойским вместилась всего в 31 сообщение, но было очень много звонков и поздравлений с еврейскими праздниками. Когда Парнас дважды подряд не отвечает на звонки, Коломойский ему написал "Але", после Парнас отписывается: "Я Сейчас лечу Я приземлюсь тебе Наберу".

8 октября 2019 года. Парнас: Похоже на твоего раввина? [перед сообщением следует ссылка на расследование о возможной встрече Зеленского в Нью-Йорке с бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, которого связывают с российскими ОПГ; в одной из публичных встреч принимал участие раввин-хасид Моше Котлярский].

Коломойский: Узнаю после Йом-Кипура [День покаяния и искупления грехов в иудаизме]

Парнас: Забыл у вас уже начался желаю тебе Легкий пост

Коломойский: Взаимно

Фрагмент переписки Игоря Коломойского (его сообщения на синем фоне) и Льва Парнаса (на зеленом фоне). Фото: docs.house.gov

меня зовут лЕв Парнас я друг мэра руди Джулиани

Переписка с главой СБУ Иваном Бакановым и первым помощником президента Сергеем Шефиром была очень короткой – 20 и 16 сообщений соответственно. Большей частью Парнас просил о встрече или звонке, но после первого контакта и Баканов, и Шефир перестали отвечать на сообщения.

2 мая 2019 года. Парнас – Баканову: Иван добрый день нам нужно Сделать этот звонок если вы сейчас в отпуске пожалуста соедините кого-то там который рядом президента Владимиром кто может меня перезвонить на мой номер я их соедини Джулиани спасибо жду

Баканов: Лев, добрый вечер! Я передал данную информацию от Вас по установленному каналу г-ну Президенту, но пока не получил подтверждения. Да, я в настоящий момент не в Украине, но как только я получу какую-то обратную информация я незамедлительно выйду с вами на связь.

11 мая. Парнас – Шефиру: Добрый вечер Сергей меня зовут лЕв Парнас я друг мэра руди Джулиани пожалуйста перезвоните мне спасибо [...] Это копия письма переданная через Авакова по поводу встречи

В письме Рудольф Джулиани просит Зеленского о личной встрече. Шефир и Парнас встречаются в ресторане "Прага", после американец несколько раз интересуется, есть ли какая-то информация, но Шефир перестает отвечать на его сообщения.