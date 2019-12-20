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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Если Кличко переизберется мэром, Офис президента назначит ему префекта Ткаченко, который сможет заблокировать работу мэрии и Киевсовета

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Почему выступаю против децентрализации от Зеленского?

Давайте смоделируем ситуацию в Киеве. Опрос группы "Рейтинг" показал, что сегодня рейтинг доверия к Кличко по Киеву составляет 35%. Преследователь от "Слуги народа" Ткаченко имеет 6%.

Если тенденция сохранится, Кличко через год имеет все шансы переизбраться мэром. И тут ему Офис президента назначит префекта Ткаченко, рейтинг доверия которого среди киевлян намного ниже.

И этот префект, имея расширенные полномочия в вопросах наложения вето на любое решение городских властей, будет способен единолично заблокировать работу киевской мэрии и Киевсовета.

Кроме того, Зеленский (ну, тут с доверием немного лучше – по Киеву оно составляет 32%) сможет уволить мэра или распустить городской совет, рейтинг которых выше, чем у него. Киевсовет, который выбирали почти 70% киевлян.

Как по мне, такой подход априори неправильный и противоречит логике функционирования местного самоуправления. Он ведет к узурпации власти и не имеет ничего общего с децентрализацией.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Виталий Кличко, самоуправление, Киевсовет, децентрализация, Александр Ткаченко, префекты, Виктор Таран
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