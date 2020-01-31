Киевляне хотят видеть на посту мэра столицы Кличко, Гордона и Притулу – опрос

Согласно опросу общественного мнения, проведенному центром "Социс 2000", действующий городской голова Киева Виталий Кличко возглавляет рейтинг желаемых мэров столицы, на втором месте журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, на третьем – шоумен Сергей Притула. Народный депутат от "Слуги народа" и экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко занимает в рейтинге девятое место.

Центр "Социс 2000" провел опрос общественного мнения среди взрослого населения столицы. Киевляне ответили, кого хотели бы видеть на посту мэра Киева, пишет издание "2000".

На поставленный вопрос "Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье, то вашим избранником стал бы...", жители столицы ответили так: 14% – действующий городской голова Виталий Кличко, 11% – журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, 10% – шоумен Сергей Притула, 5% – глава партии "Рідна країна", экс-нардеп Николай Томенко, 5% – экс-глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, 4% – глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий, 4% – экс-глава КГГА Владимир Бондаренко, 3% – украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, 3% – нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, 2% – экс-нардеп Борислав Береза, 2% – бывший народный депутат Андрей Ильенко, 1% – экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский.

20% опрошенных заявили, что не будут голосовать ни за одного из предложенного списка, 16% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

В анкетном опросе участвовало более 400 респондентов – киевлян из левобережных районов столицы старше 18 лет. Выборка была случайной, по месту жительства. Среди опрошенных – 42% мужчин, 58% – женщин. Дата проведения 16–19 января 2020 года.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. После президентских и парламентских выборов 2019 года в партии "Слуга народа" заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Но позже отказались от этой идеи. Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что местные выборы, возможно, состоятся весной 2020 года.

Должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года занимает Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, результаты которого были озвучены в октябре 2019 года, на выборах мэра Киева за Кличко готовы проголосовать 36,6% киевлян, которые определились с выбором.