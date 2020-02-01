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ПОЛИТИКА

Джулиани просил Ермака помочь сохранить должность Виталию Кличко

В интервью The New York Times личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком возможную отставку мэра Киева, председателя КГГА Виталия Кличко. Он подчеркнул, что не пытался повлиять на украинские власти, а лишь высказывал личное мнение.

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Джулиани (справа) заверил, что говорил о политической судьбе Кличко как его друг, а не как официальный представитель США
Джулиани (справа) заверил, что говорил о политической судьбе Кличко как его друг, а не как официальный представитель США
Фото: EPA

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани просил помощника президента Украины Андрея Ермака помочь Виталию Кличко сохранить должность мэра Киева и председателя столичной администрации. Как сообщает The New York Times, разговор состоялся 2 августа прошлого года в Мадриде.

Как отмечает издание, несмотря на то, что администрация президента Владимира Зеленского одобрила смещение Кличко, он до сих пор остается на своей должности, что заставляет задуматься, "мог ли личный адвокат Дональда Трампа склонить чашу весов в пользу [мэра Киева]".

Факт беседы в комментарии американскому изданию подтвердили и Джулиани, и Ермак. При этом Джулиани подчеркнул, что разговаривал о судьбе Кличко только как его друг, а не как официальный представитель правительства США.

Ермак, в свою очередь, отметил, что Джулиани сразу заявил, что его слова "не следует рассматривать как попытку повлиять на меня".

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА. Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.

Теги: Киев, США, Виталий Кличко, Украина, КГГА, местные выборы, Рудольф Джулиани, Слуга народа
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