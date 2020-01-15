Джулиани хочет представлять интересы Трампа на заседании Сената – СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет привлекать своего личного адвоката Руди Джулиани к суду в Сенате, так как он является потенциальным свидетелем, сообщает CNN.

Джулиани давит на Трампа, чтобы присоединиться к его юридической команде для защиты в Сенате Фото: ЕРА

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани оказывает давление на американского лидера, чтобы присоединиться к юридической команде Трампа на заседании Сената. Об этом сообщили CNN чиновник Белого дома и два источника, близких к президенту.

По данным источников, Трампу не рекомендовали привлекать Джулиани, так как он причастен к ключевым фактам, лежащим в основе дела об импичменте, и является потенциальным свидетелем.

Как сообщает CNN, Джулиани встречался с бывшими и действующими украинскими чиновниками, пытаясь найти компромат на сына бывшего вице-президента Джона Байдена Хантера, а также принимал участие в оказании давления на украинское правительство.

Источники рассказали CNN, что заниматься защитой Трампа в Сенате будут адвокат Белого дома Пэт Сиполлони и сторонний адвокат Джей Секулоу, однако к ним во время судебного процесса присоединятся еще несколько юристов.

В декабре 2019 года Джулиани заявлял, что собрал документы и свидетелей, которые могут раскрыть правду от импичменте Трампа.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.