Шокин был дважды отравлен и едва не умер – Джулиани

По словам адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, покушения на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина связаны с его работой.

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил в Twitter, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был дважды отравлен и едва не умер.

"У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами (экс-вице президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером. – "ГОРДОН") и Burisma. Был уволен из-за угрозы вице-президента США Байдена не выделить [Украине] $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов", – написал он 15 декабря.

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release * 1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Также Джулиани заявил, что собрал доказательства, которые касаются импичмента Трампа.

"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, что стоит за этим импичментом, и показывает, что Дональд Трамп не совершал правонарушений", – заявил Джулиани.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

В начале декабря Джулиани посещал Киев, где провел ряд встреч, в том числе с Шокиным. Его поездка якобы оформлена как съемки документального сериала с "украинскими свидетелями" по делу об импичменте Трампа, которых якобы отказались приглашать на слушания в Конгресс США представители Демократической партии.

2 ноября 2015 года, по данным Службы безопасности Украины, неизвестный обстрелял рабочий кабинет Шокина, никто не пострадал. Спецслужба открыла уголовное производство по ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. По состоянию на начало октября 2019 года СБУ продолжала расследовать это дело, подозреваемых не было. О других покушениях на жизнь Шокина ранее не сообщалось.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа в скандале с возможным импичментом.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа. Оно ожидается на этой неделе, затем вопрос будет рассматриваться в Сенате.