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Байден заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден, который собирается баллотироваться в президенты от Демократической партии, несколько дней назад говорил, что не намерен давать показания в Сенате Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. 28 декабря на встрече с избирателями Байден изменил свое мнение.

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Байден: Я уже пережил два импичмента
Байден: Я уже пережил два импичмента
Фото: ЕРА

Экс-вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года Джо Байден заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Об этом Байден сказал 28 декабря на встрече с избирателями в штате Айова.

В интервью изданию Des Moines Register, которое вышло 27 декабря, он говорил обратное. Байден пояснял, что его показания в Сенате могут отвлечь внимание от самого Трампа и процесса импичмента. По словам политика, журналисты, вместо того чтобы сосредоточиться на Трампе, будут "неделями освещать", что Байден сказал в Сенате.

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один будучи молодым сенатором, а потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", – сказал Байден на встрече с избирателями. 

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. 

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. 

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Теги: США, Джо Байден, импичмент, Дональд Трамп, импичмент Трампа
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