Палата представителей намерена передать в сенат статьи об импичменте Трампа на следующей неделе – Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попросила главу Юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера к следующей неделе подготовить резолюцию о передаче статтей импичмента президенту США Дональду Трампу в Сенат и к назначению представителей на процессе импичмента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси готова направить обвинения по делу об импичменте в Сенат США на следующей неделе. Об этом она заявила в письме коллегам из Демократической партии 10 января, опубликованном на сайте спикера.

Она сообщила, что попросила главу Юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера к следующей неделе подготовить резолюцию о передаче статтей импичмента в Сенат и к назначению представителей на процессе импичмента.

"В ходе судебного разбирательства по делу об импичменте каждый сенатор дает клятву "беспристрастно судить в соответствии с Конституцией и законами". Теперь перед каждым сенатором стоит выбор: быть верным президенту или Конституции. Никто не выше закона, даже президент", – добавила она.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.