Песков заявил, что Сурков пока продолжает заниматься вопросами Украины

Помимо помощника президента РФ Владимира Суркова, об отставке которого сообщили его приближенные, украинскими вопросами занимается еще один помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что указа об освобождении помощника президента Владислава Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому пока он остается на своем посту. Об этом пишет РБК.

По словам Пескова, Сурков продолжает заниматься вопросами Украины. По мере необходимости за них отвечает также еще один помощник президента Юрий Ушаков.

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений", – подчеркнул спикер российского президента Владимир Путина.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на бывшего вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами.

24 января Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.