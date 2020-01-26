Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работа Суркова по Украине прекратилась после победы Зеленского на выборах – СМИ

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков негативно относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а глава Украинского государства не воспринимал Суркова как серьезного переговорщика, рассказали источники "Медузы".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ: Суркову не подчинялись российские силовики по вопросам Донбасса
СМИ: Суркову не подчинялись российские силовики по вопросам Донбасса
Фото: ЕРА

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине нынешнего главы Украинского государства Владимира Зеленского, сообщила 25 января "Медуза" со ссылкой на источники.

Один из собеседников заявил, что работа не велась с 2018 года, а "после победы Зеленского вообще все остановилось".

Он отметил, что Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных.

Источник добавил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "стали петь свою песню" новые силы со своими политическими и финансовыми интересами, в частности, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Курченко.

Собеседник также указал, что в процессах обмена Сурков и его команда также почти не участвовали.

По данным источников издания, к Зеленскому Сурков "относился негативно". У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег. Один из собеседников рассказал, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин", при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как надежного переговорщика.

Источники также рассказали, что у Суркова никогда не было решающего голоса по вопросам "ДНР" и "ЛНР", он "не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут – наоборот, активизируем". Один и собеседников рассказал, что Сурков осуществлял "общую координацию" и политическое сопровождение, но российские силовики не ориентировались на мнение помощника президента.

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, Сергей Курченко, Донбасс, Игорь Коломойский, Владислав Сурков, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS