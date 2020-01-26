Работа Суркова по Украине прекратилась после победы Зеленского на выборах – СМИ

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков негативно относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а глава Украинского государства не воспринимал Суркова как серьезного переговорщика, рассказали источники "Медузы".

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине нынешнего главы Украинского государства Владимира Зеленского, сообщила 25 января "Медуза" со ссылкой на источники.

Один из собеседников заявил, что работа не велась с 2018 года, а "после победы Зеленского вообще все остановилось".

Он отметил, что Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных.

Источник добавил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "стали петь свою песню" новые силы со своими политическими и финансовыми интересами, в частности, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Курченко.

Собеседник также указал, что в процессах обмена Сурков и его команда также почти не участвовали.

По данным источников издания, к Зеленскому Сурков "относился негативно". У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег. Один из собеседников рассказал, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин", при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как надежного переговорщика.

Источники также рассказали, что у Суркова никогда не было решающего голоса по вопросам "ДНР" и "ЛНР", он "не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут – наоборот, активизируем". Один и собеседников рассказал, что Сурков осуществлял "общую координацию" и политическое сопровождение, но российские силовики не ориентировались на мнение помощника президента.

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.