Работа Суркова по Украине прекратилась после победы Зеленского на выборах – СМИ

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине нынешнего главы Украинского государства Владимира Зеленского, сообщила 25 января "Медуза" со ссылкой на источники.
Один из собеседников заявил, что работа не велась с 2018 года, а "после победы Зеленского вообще все остановилось".
Он отметил, что Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных.
Источник добавил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "стали петь свою песню" новые силы со своими политическими и финансовыми интересами, в частности, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Курченко.
Собеседник также указал, что в процессах обмена Сурков и его команда также почти не участвовали.
По данным источников издания, к Зеленскому Сурков "относился негативно". У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег. Один из собеседников рассказал, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин", при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как надежного переговорщика.
Источники также рассказали, что у Суркова никогда не было решающего голоса по вопросам "ДНР" и "ЛНР", он "не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут – наоборот, активизируем". Один и собеседников рассказал, что Сурков осуществлял "общую координацию" и политическое сопровождение, но российские силовики не ориентировались на мнение помощника президента.
Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.
25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.