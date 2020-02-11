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ПОЛИТИКА

В Офисе президента Украины заверяют, что смена руководства не повлияет на политический курс государства

В Офисе президента Украины считают, что их новый руководитель Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью.

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До назначения главой ОПУ Ермак был помощником президента
До назначения главой ОПУ Ермак был помощником президента
Фото: president.gov.ua

Отставка Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины и назначение на его место Андрея Ермака не повлияет на политический курс государства. Об этом заявила пресс-служба ОПУ в Facebook.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу на протяжении этих месяцев. Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", – подчеркнули в пресс-службе.

В ОПУ выразили уверенность, что Ермак справится с доверенной ему ответственностью.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1896181663860025

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан возглавлял Администрацию Президента с 21 мая 2019 года. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

21 мая 2019 года Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Ермака своим помощником. Ермак занимался обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в частности ездил в РФ за украинцами в сентябре.

По данным источников "Украинской правды", Ермак наращивал свое влияние в Офисе президента и находился в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента перестал сопровождать Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Ермак 10 февраля заявил в эфире канала "Украина 24", что у него нет конкуренции с главой Офиса президента.

10 февраля "Украинская правда" и "РБК-Украина", ссылаясь на данные источников, сообщили, что Богдан официально написал заявление об отставке и вероятность его ухода высока.

Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать; президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

Теги: Украина, отставка, Владимир Зеленский, конфликт, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение
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