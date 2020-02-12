"Это личное мнение Арахамии". Ермак прокомментировал слова лидера фракции "Слуга народа" о поставках воды в Крым

Комментируя слова лидера парламентской фракции политсилы Давида Арахамии о возможности возобновления подачи воды в Крым, новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предположил, что это было его личное мнение.

Ермак сказал, что спросит Арахамию о мнении по воде в Крым Фото: president.gov.ua

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что спросит у лидера парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, что он имел ввиду, говоря о возможности возобновления подачи воды в аннексированный Крым. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, знаком ли он со мнением лидера парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса, Ермак предположил, что это было его личное мнение, и пообещал спросить его об этом.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.