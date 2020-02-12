Умеров – Арахамии: Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ?

Украина под руководством пропрезидентской партии "Слуга народа" пытается угодить стране-агрессору, такое мнение высказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Комментируя слова лидера парламентской фракции политсилы Давида Арахамии о возможности возобновления подачи воды в Крым, Умеров призвал прекратить "подставлять свой народ".

Умеров: Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире в виде усиления санкций Фото: Ilmi Umerov / Facebook

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призвал главу парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который предположил, что подачу воды в Крым можно обменять на деоккупацию Донбасса, перестать "играть с огнем". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", – отметил Умеров.

Он напомнил, что задачей Украины является сделать Крым неподъемной ношей для России.

"Украина под руководством вашей партии всегда старается угодить агрессору. То моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых серьезных санкций. То договорились о ловле рыбы, признав российской акваторию. И по газу тоже "договорились". Теперь ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым – Россия, Донбассу – особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?" – подчеркнул замглавы Меджлиса.

По словам Умерова, для населения воды в Крыму достаточно. Ее не хватает, "когда считают вместе с огромной армией. Российской армией".

"Крым страшно милитаризован. Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнем. Россия – агрессор... Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире в виде усиления санкций – и экономических, и дипломатических, и политических. Результат данного противостояния: либо полное восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение Украины как самостоятельного государства. Так что компромисс вряд ли возможен", – добавил бывший политзаключенный.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.