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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Хотел бы предупредить всех арахамий". Чубаров отреагировал на мнение нардепа о подаче воды в Крым

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что подачу воды в Крым можно обменять на деоккупацию Донбасса. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.

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Чубаров: Сейчас идет создание психологического фона
Чубаров: Сейчас идет создание психологического фона
Фото: Anife Kurtseitova / Facebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что на переговорах с Украиной президент РФ Владимир Путин поднимет вопрос подачи воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал 11 февраля в эфире UA:Крым.

"Мы не отбрасываем, что Путин на планируемых встречах, возможно, поднимет этот вопрос. А сейчас идет такое, знаете, создание психологического фона. Видите, что казал сегодня [глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид] Арахамия?.. Слушайте, я хотел бы предупредить всех арахамий и других. Вот мы сегодня были буквально 600 метров от крымской земли. Я стоял и видел российских этих пограничников, военных. А там у меня мама живет, а там крымские татары", – заявил Чубаров.

Он сравнил ситуацию со сдачей не только крымскотатарского народа, но и всех украинцев.

"Их там не меньше и не больше аж 500 тысяч", – подчеркнул глава Меджлиса.

По его словам, крымские татары не допускают, что государство может их "продать за воду".

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Владимир Путин, Крым, Рефат Чубаров, крымские татары, водоснабжение, вода, Давид Арахамия
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