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Гончарук: Сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится

Размер платежек за отопление зимой 2020 года для украинцев существенно сократился по сравнению с зимой 2019 года, подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Экономия зима к зиме существенная. Но вопрос в другом: этого недостаточно. Нужно инвестировать в термомодернизацию
Гончарук: Экономия зима к зиме существенная. Но вопрос в другом: этого недостаточно. Нужно инвестировать в термомодернизацию
Фото: kmu.gov.ua

Размер платежек за отопление в феврале 2020 года уменьшится. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 февраля. 

"Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем-месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ. Но в феврале, то есть в этом месяце, у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний", – сказал он. 

Премьер отметил, что сравнивать необходимо "месяц к месяцу" – январь 2019 года с январем 2020 года. 

"Когда мы говорим, что нам этой зимой удалось значительно снизить затраты для людей на тепло и на газ, мы говорим, что по сравнению с прошлой зимой такие расходы значительно меньше. Такие расходы значительно меньше. Это не только потому, что теплая зима. Есть много объективных факторов, которые на это влияют", – заявил он. 

Гончарук показал на слайде разницу в стоимости отопления для украинцев в 2019-м и 2020 году. 

Фото: kmu.gov.ua.
Фото: kmu.gov.ua.

"Экономия зима к зиме существенная. Но вопрос в другом: этого недостаточно. Чтобы это было системно и украинец не зависел ни от монополиста, ни от олигарха, ни от колебаний цен на рынке, потому что они бывают, нужно инвестировать в термомодернизацию. Нужно каждый дом оборудовать таким образом, чтобы расход топлива был минимальным. Это стратегический путь, который должна избрать наша страна. Потому что у нас больше 180 000 многоквартирных домов, требующих такого оборудования", – добавил премьер. 

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – "не одноразовая акция".

Теги: Украина, отопление, тарифы, Алексей Гончарук, цена на газ, Кабмин
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