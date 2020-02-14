В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсуждают тарифы. Трансляция
В эфире канала "Украина" в 21.00 в прямом эфире выходит ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии обсуждают тарифы на коммунальные услуги. Гости эфира – премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, нардеп от "Батьківщини", зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко и бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. В YouTube программу транслирует канал Shuster online.
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