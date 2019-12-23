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Павел Елизаров
Павел Елизаров

Генеральный директор канала 3S.tv.


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Почему лучше провести один вечер в пятницу у Шустера, чем два раза на "1+1" или три раза на ICTV?

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После двухлетнего отсутствия в украинском эфире Савик Шустер вернулся. Несмотря на то, что за это время набрали оборот новостные каналы, которые, безусловно, оттягивают на себя часть аудитории, по итогам сезона наш проект смотрели лучше, чем ближайших конкурентов вместе взятых:

Почему лучше провести один вечер в пятницу у Савика на ТРК "Украина", чем два раза на "1+1" или три раза на ICTV?

Средний рейтинг "Свободы слова Савика Шустера" составил 4% – это больше, чем сумма средних рейтингов "Права на владу" (2,2%) и "Свободы слова" на ICTV (1,4%).

"Для политического шоу доля больше 12% в вечернем прайме пятницы – успех. "Свобода слова Савика Шустера" конкурирует за внимание зрителя с популярными развлекательными проектами других каналов и показывает отличный результат", – рассказал Андрей Таранов, партнер экспертной группы Kwendi.

Среднее время смотрения также лидирует: 40 с лишним минут против 33:06 и 18:50 соответственно. Всего же за сезон "Свободу слова Савика Шустера" более пяти минут, не переключаясь, посмотрели 11,5 млн человек. Более 30 минут, не переключаясь, посмотрели более 7,5 млн человек.

Просмотры в YouTube и Facebook составляют от 2 до 7 млн на каждый выпуск. И это очень молодая аудитория, возраст 60% подписчиков – до 45 лет.

Охват по выпуску с участием президента Зеленского составил порядка 10 млн.

По открытым данным, у шоу Шустера более 130 тыс. подписчиков в Facebook и почти 150 тыс. в YouTube. У "Права на владу" – 140 тыс. в Facebook. В YouTube у программы нет собственного канала, они выходят на ТСН (1,6 млн подписчиков). Аудитория "Свободы слова" на ICTV около 16 тыс. подписчиков в Facebook, в YouTube они также выходят на общем канале ICTV (1,1 млн). Часть контента ТРК "Украина", в том числе "Свобода слова Савика Шустера", в YouTube выходит на канале "Сегодня" с 266 тыс. подписчиков. Там шоу добирает в среднем еще 200–500 тыс. просмотров на каждый двухчасовой выпуск.

Таким образом, по итогам сезона обновленная "Свобода слова Савика Шустера" сумела не просто достойно вернуться, но и стать безусловным лидером с большим отрывом.

Всех с наступающим 2020-м!

Источник: Pavlo Yelizarov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Савик Шустер, рейтинг, ICTV, Павел Елизаров, ТРК Украина
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