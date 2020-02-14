"Премьерные платежки". 14 февраля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят тарифы

Гостями "Свободы слова Савика Шустера" 14 февраля станут премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

14 февраля в 21.00 выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Тема программы – "Премьерные платежки", в студии будут обсуждать тарифы на коммунальные услуги.

Гостями эфира станут премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, нардеп от "Батьківщини", зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко и бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Трансляция будет вестись на канале Shuster online в YouTube, также ее можно будет посмотреть на сайте интернет-издания "ГОРДОН".

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.