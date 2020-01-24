Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Пройдет два года – и эти будут лишать гражданства". Саакашвили и Бродский поспорили в прямом телеэфире. Видео

24 января в эфире телеканала "Украина", в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" возникла перепалка на экономическую тему между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бизнесменом Михаилом Бродским. Видео опубликовано в Facebook "Шустер LIVE". Когда ведущий попросил Бродского быть более уважительным к Саакашвили, бизнесмен ответил, что экс-президент Грузии "пресмыкался" перед пятым президентом Украины Петром Порошенко. "Точно так же, как сегодня делает по отношению к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Пройдет два года – подождите – его и эти будут лишать гражданства", – заявил Бродский. Он сказал, что Саакашвили "пришел тут нас учить", и назвал его "командировочным". В ответ экс-президент заявил, что "эти люди, которые живут в Украине, живут за счет Украины, за счет простых украинцев, которых обкрадывали".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бродский напомнил Саакашвили (на фото) о лишении украинского гражданства
Бродский напомнил Саакашвили (на фото) о лишении украинского гражданства
Скриншот: Шустер LIVE / Facebook
видео

Видео: Шустер LIVE / Facebook
Теги: Савик Шустер, Михаил Саакашвили, гражданство, Михаил Бродский, видео, украинцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Саакашвили обвинил иранцев во лжи
ПРОИСШЕСТВИЯ, МИР
Саакашвили: Украина – не мальчик для битья, самолеты которой можно сбивать безнаказанно
10 января, 2020 13.13
Саакашвили проживает в Украине
МИР, ПОЛИТИКА
Саакашвили заявил, что допустил ошибку, покинув Грузию в 2013 году
2 декабря, 2019 11.20 |обновлено
Саакашвили: Я сделаю все, чтобы помочь команде президента сломать сопротивление и преодолеть саботаж
Саакашвили намерен оспорить в ЕСПЧ решение Верховного Суда Украины о своей депортации
20 ноября, 2019 14.23
Саакашвили вернулся в Украину в мае 2019 года
Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году
20 ноября, 2019 11.43
Чернолуцкий: Суды всех трех инстанций не изучили доказательства, многие факты, по нашему мнению, они умышленно проигнорировали
Адвокат Саакашвили: Наша кассационная жалоба лежала в Верховном Суде больше года, а вчера ее рассмотрели за одно заседание, в срочном режиме G
20 ноября, 2019 16.27
Саакашвили: Для меня Олег Сенцов эталон украинского гражданина
Новости
Среди гостей на новоселье Саакашвили в Одессе был Сенцов
29 октября, 2019 15.40
Саакашвили: Как все знают, без крыш я жить не могу
Новости
Квартира Саакашвили в Одессе имеет два этажа и выход на крышу
30 октября, 2019 15.59
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS