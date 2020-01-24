"Пройдет два года – и эти будут лишать гражданства". Саакашвили и Бродский поспорили в прямом телеэфире. Видео
24 января в эфире телеканала "Украина", в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" возникла перепалка на экономическую тему между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бизнесменом Михаилом Бродским. Видео опубликовано в Facebook "Шустер LIVE". Когда ведущий попросил Бродского быть более уважительным к Саакашвили, бизнесмен ответил, что экс-президент Грузии "пресмыкался" перед пятым президентом Украины Петром Порошенко. "Точно так же, как сегодня делает по отношению к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Пройдет два года – подождите – его и эти будут лишать гражданства", – заявил Бродский. Он сказал, что Саакашвили "пришел тут нас учить", и назвал его "командировочным". В ответ экс-президент заявил, что "эти люди, которые живут в Украине, живут за счет Украины, за счет простых украинцев, которых обкрадывали".
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