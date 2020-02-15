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Гетманцев: У меня нет премьерских амбиций

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил изданию "ГОРДОН", что премьерские амбиции – это "не его".

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Гетманцев сказал, что не хочет быть премьером
Гетманцев сказал, что не хочет быть премьером
Фото: Tax Advisers Association / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "ГОРДОН" сказал, что не намерен претендовать на должность премьера. 

"Нет, у меня нет премьерских амбиций. Это вообще не мое", – сказал он.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полную версию интервью

Гетманцев был избран нардепом Верховной Рады IX созыва по списку "Слуги народа" (№20). До этого работал почетным президентом юридической компании Jurimex. Во время предвыборной кампании президента Владимира Зеленского был членом его команды, где отвечал за направление правового регулирования экономики и публичные финансы, Является доктором юридических наук.

Кабмин сейчас возглавляет Алексей Гончарук.

Теги: Верховная Рада, правительство, Даниил Гетманцев, Кабмин
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