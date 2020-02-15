Гетманцев: У меня нет премьерских амбиций

Гетманцев сказал, что не хочет быть премьером Фото: Tax Advisers Association / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "ГОРДОН" сказал, что не намерен претендовать на должность премьера.

"Нет, у меня нет премьерских амбиций. Это вообще не мое", – сказал он.

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Гетманцев был избран нардепом Верховной Рады IX созыва по списку "Слуги народа" (№20). До этого работал почетным президентом юридической компании Jurimex. Во время предвыборной кампании президента Владимира Зеленского был членом его команды, где отвечал за направление правового регулирования экономики и публичные финансы, Является доктором юридических наук.

Кабмин сейчас возглавляет Алексей Гончарук.