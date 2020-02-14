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Гетманцев: Чтобы в стране платились налоги, необходим и пряник, и кнут

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доктор юридических наук Даниил Гетманцев сказал, что закон о повышении лимитов для физлиц-предпринимателей стимулирует уплату налогов.

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Гетманцев: Мы ввели реальную ответственность государства перед налогоплательщиком
Гетманцев: Мы ввели реальную ответственность государства перед налогоплательщиком
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Стимулировать украинцев платить налоги нужно "и пряником, и кнутом". Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Если вы всерьез считаете, что налоги когда-нибудь будут платиться добровольно – это иллюзия! Мы же взрослые люди, не стоит верить сказкам. Чтобы в стране платились налоги, необходим и пряник, и кнут. И то, и другое есть в законе №1210. Кстати, критики закона умышленно умалчивают именно о пряниках в новых налоговых изменениях", – сказал нардеп.

Закон принят во втором чтении и в целом 16 января, 11 февраля он направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. В документе учтена поправка о повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

"Улучшение бизнес-климата – это в первую очередь выведение его в белую с одновременным созданием налоговых стимулов. Давайте посмотрим, что мы сделали с налогом на прибыль, который так ненавистен сторонникам налога на выведенный капитал! Мы убрали единственную и самую большую проблему, связанную с налогом на прибыль, – налогообложение реинвестиций. Что это значит? Если я зарабатываю 100 грн и покупаю на них оборудование, я это оборудование должен амортизировать пять лет. Фактически это означает, что на прибыль – то есть на деньги, с которых уже уплатил налог – я должен еще раз уплачивать налог, постепенно перенося стоимость этого оборудования на готовую продукцию", – объяснил Гетманцев.

Он назвал "огромным стимулом" разрешение предприятиям, имеющим годовой оборот до 40 млн грн, не учитывать налоговые разницы.

"Мы уменьшили штрафы по налоговым накладным по НДС, мы – впервые за всю историю независимости! – ввели реальную ответственность государства перед налогоплательщиком. Например, если государство принимает незаконное налоговое уведомление – оно нарушает права налогоплательщика и платит в его пользу штраф в размере минимальной зарплаты", – отметил нардеп.

В числе других стимулов в законе Гетманцев также назвал отмену акта проверки в качестве основания для открытия уголовного производства.

"На самом деле их (стимулов. – "ГОРДОН") в принятом документе огромное количество – в законе больше 300 страниц. Мы действительно много сделали для того, чтобы налогоплательщику было комфортно, чтобы процесс общения с налоговой был правильным, прозрачным и удобным", – заявил нардеп.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

16 января Верховная Рада приняла сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.

Теги: Украина, налоги, бизнес, прибыль, закон, украинцы, предприниматели, предприниматель, Даниил Гетманцев
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