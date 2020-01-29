Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Стоимость услуг Google, YouTube, Facebook и Apple в Украине не вырастет в случае введения НДС – Гетманцев

СМИ предполагали, что стоимость электронных сервисов, предоставляемых транснациональными гигантами, возрастет в случает принятия Радой законопроекта №2634. Автор документа Даниил Гетманцев из "Слуги народа" назвал налогообложение таких компаний мировой практикой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гетманцев: Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?
Гетманцев: Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") не прогнозирует роста цен на электронные сервисы Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix в случае введения в Украине налога на добавленную стоимость на эти услуги. Об этом он написал 29 января в Facebook.

Он недоумевает, почему инициатива о налогообложении транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы, спровоцировала вал критики.

"Рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране, нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости? Почему мы должны отказываться от механизма, успешно действующего в странах Европейского союза, Турции, Норвегии, Швейцарии, Японии, ОАЭ и других, и который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками?" – задался вопросами Гетманцев.

Он отметил, что уже сейчас международные корпорации должны платить НДС с объекта.

"Возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория перекладывания налога давно установила, что непрямой, как, кстати, и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой конъюнктуры", – написал Гетманцев.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/3422161324525852

В ноябре 2019 года нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Гетманцев, был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20%.

Теги: налоги, Facebook, Google, Apple, НДС, Netflix, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS