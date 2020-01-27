Подписка на сервисы Google, YouTube, Apple и Netflix в Украине может подорожать на 20% – журналист

Если Верховная Рада примет законопроект о налоге на добавленную стоимость электронных услуг, поставляемых нерезидентами украинским гражданам, услуги крупных транснациональных корпораций вырастут в цене как минимум на 20%, подсчитал автор издания "Бизнес.Цензор" Юрий Винничук.

Журналист: Государство Украина будет знать, на какую сумму было приобретено рекламных услуг в Facebook и Google Фото: ЕРА

В Украине могут ввести новый налог, который приведет к подорожанию электронных услуг крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие. Об этом 27 января пишет автор издания "Бизнес.Цензор" Юрий Винничук, проанализировавший законопроект №2634, поданный в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Шансы на принятие законопроекта о введении налога на добавленную стоимость электронных услуг, поставляемых нерезидентами украинским гражданам, высокие, считает Винничук. Автором документа является нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, он отвечает за налоговые изменения в команде президента Владимира Зеленского.

Введение НДС, а как следствие – подорожание на 20%, коснется услуг таких сервисов, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix, размещения рекламы на платформах Facebook, Google, YouTube и в мобильных приложениях, говорится в публикации.

Гетманцев и его соавторы указывают, что транснациональные корпорации предоставляют услуги физическим лицам в Украине, получают доход в сотни миллионов долларов, но не платят налоги в бюджет. В какую сумму нардепы оценивают заработки электронных гигантов, не указано.

Международным корпорациям нужно будет зарегистрироваться в качестве нерезидента – плательщика налога на добавленную стоимость. Раз в квартал они будут обязаны подавать упрощенную налоговую декларацию, в которой будут указывать стоимость предоставленных услуг за отчетный налоговый период и сумму налога.

"То есть государство Украина будет знать, на какую сумму было приобретено рекламных услуг в Facebook и Google или сколько украинцы тратят на Apple Music. Документом, который подтвердит факт поставки электронных услуг нерезидентом на таможенной территории Украины, будет квитанция или чек об оплате таких услуг... Стоимость услуг, например, таргетированной и контекстной рекламы, как и стоимость платных сервисов... вырастет на 20%, налог будет платить физическое лицо, а собственно международная корпорация (или ее посредник) будет только администрировать его", – резюмирует Винничук.

В ноябре нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов. "Эти платформы, если они зарубежные, не платят налоги в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги?" – интересовался Ткаченко.