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Гетманцев: Курс гривны должен стоять на одном уровне и чуть-чуть укрепляться

Укрепление гривны является хорошим показателем для инвесторов, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

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Гетьманцев: В финансах не бывает ничего однозначного
Гетьманцев: В финансах не бывает ничего однозначного
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

В укреплении гривны нет ничего плохого. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это говорит о нормальном платежном балансе и макроэкономической стабильности в стране. Это хороший показатель для инвесторов. Во-вторых, экономика растет. У нас 4% прироста экономики было в первом полугодии, это потом мы замедлились. Но плохо, что гривна укрепляется слишком резко и не вследствие роста экономики, а потому что политика НБУ… скажем так… не является взвешенной", – сказал он.

По словам Гетманцева, если не произойдет никаких финансовых кризисов, то курс гривны "должен стоять на одном уровне и чуть-чуть укрепляться".

"Но в финансах не бывает ничего однозначного. С одной стороны, укрепление курса хорошо, с другой, наоборот, плохо. Ослабление курса хорошо для экспортеров и бюджета, но раскачивает инфляцию, а это плохо для доходов населения. Сохранение курса сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Я считаю, что Нацбанк должен занимать проактивную позицию. Мне кажется, они сделали правильные выводы в декабре, даст бог, дальше будут более активны", – добавил нардеп.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

По состоянию на 14 февраля курс гривны к доллару США укрепился до 24,48 грн/$.

Теги: гривна, НБУ, экономика, политика, Нацбанк, курс гривны, Даниил Гетманцев
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